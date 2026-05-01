Lite Ceballos-Arbeloa, il retroscena: "Ho chiesto al mister di non avere più alcun rapporto"

"Ho chiesto all’allenatore di non avere alcun tipo di rapporto con lui". Dani Ceballos ha di fatto salutato il Real Madrid già una settimana fa. Continua ad allenarsi con il gruppo, ma non è più considerato parte integrante della squadra: lavora con i compagni, ma è stato escluso dalle convocazioni. Una situazione destinata a durare fino a fine stagione, salvo un improbabile cambio di decisione da parte del club. Il cosiddetto "caso Ceballos" si è aperto lo scorso venerdì, quando il centrocampista è rimasto fuori dalla lista contro il Betis, e da allora non si è più richiuso.

Tutto sarebbe nato da un confronto diretto con Alvaro Arbeloa. Ceballos si è presentato a Valdebebas, ha parlato con l’allenatore ed è poi tornato negli spogliatoi riferendo ai compagni di aver chiesto espressamente di interrompere ogni rapporto professionale. Il giocatore avrebbe lasciato intendere l’esistenza di un problema personale con il tecnico, convinto di non essere più convocato. "Volevo evitare che la situazione influenzasse il gruppo, rispetto tutti i miei compagni", avrebbe spiegato.

Secondo quanto riportato, il club avrebbe scelto di sostenere la posizione dell’allenatore, senza tentativi di mediazione o di ridimensionamento del caso. Anzi, la società avrebbe reso pubblica la decisione di escludere il giocatore per scelta tecnica. Dietro le quinte, però, si ritiene che Ceballos stesse cercando una via d’uscita. Il rapporto tra le parti era già deteriorato da tempo e questo episodio ha solo accelerato un addio considerato ormai inevitabile. Il Real Madrid è pronto a liberarlo, mentre il giocatore guarda all’uscita dopo una stagione segnata da infortuni, poco spazio e tensioni. Il Betis resta la destinazione più gradita, anche se non mancano interessamenti dall’estero.