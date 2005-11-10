PSG, Doué conquista anche gli sponsor: più richieste pubblicitarie di Dembélé

Désiré Doué continua a far parlare di sé, non soltanto per quanto dimostra in campo. L'attaccante del Paris Saint-Germain è diventato uno dei giovani più richiesti anche nel mondo del marketing sportivo, attirando l'attenzione dei principali marchi internazionali. Secondo quanto riportato da L'Équipe, l'interesse degli inserzionisti nei suoi confronti sarebbe addirittura superiore a quello riservato al compagno di squadra Ousmane Dembélé. A contribuire al successo commerciale del francese sono diversi fattori: l'età, il talento, lo stile di gioco spettacolare e un'immagine capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni. Nonostante le numerose proposte ricevute, Doué avrebbe però scelto una linea prudente, preferendo selezionare con attenzione le collaborazioni. Al momento, il suo unico accordo commerciale sarebbe quello con Nike, mentre le altre offerte sarebbero state declinate.

"È il giocatore del futuro": perché piace ai brand

Lionel Maltese, esperto di marketing sportivo intervistato da L'Équipe, ha spiegato le ragioni dell'attrattiva esercitata dal talento del PSG: "È un po' il giocatore del futuro. È un game changer e dà piacere, viene voglia di guardarlo. Doué è spettacolare, ha il mix tra tecnica e fisicità, è molto moderno". Maltese ha poi sottolineato anche l'eleganza del calciatore e la capacità delle sue giocate di diventare contenuti particolarmente adatti ai social network: "In più, ha eleganza e le sue accelerazioni sono instagrammabili". Non è soltanto il profilo personale del giocatore a renderlo interessante per gli sponsor. Anche il contesto in cui milita rappresenta un vantaggio importante. "Parigi è un mercato enorme, come New York, Londra o Tokyo. Gioca in un club che ha sempre lavorato sul proprio marchio", ha aggiunto lo specialista.

Il PSG come vetrina internazionale

Negli ultimi anni il Paris Saint-Germain ha ampliato la propria presenza nei settori della moda e del lifestyle, affiancando ai risultati sportivi una strategia di valorizzazione del marchio. Per Doué, giocare in una realtà con una simile esposizione internazionale significa avere a disposizione una vetrina capace di raggiungere un pubblico molto ampio. La crescita della sua notorietà, unita alla scelta di limitare per ora gli impegni commerciali, potrebbe consentirgli di gestire con attenzione la propria immagine. Le prestazioni sul campo restano il punto di partenza, ma il giovane francese si sta affermando anche come un profilo di grande interesse per il marketing sportivo.