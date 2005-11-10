Real Madrid, Mourinho risponde a Fermín López: "Anche noi siamo stanchi di altre cose"

Il botta e risposta tra Barcellona e Real Madrid accende la vigilia del Clásico. Dopo le dichiarazioni di Fermín López, che ha criticato le continue polemiche arbitrali alimentate dai Blancos, è arrivata la replica di José Mourinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domenica al Camp Nou. Il centrocampista del Barcellona aveva definito "un po' stancante" il discorso del Real Madrid sugli arbitri, accusando indirettamente il club rivale di alimentare una pressione sui direttori di gara. Fermín ha spiegato che la squadra di Hansi Flick preferisce concentrarsi sul campo, sottolineando il buon momento dei blaugrana e la volontà di non lasciarsi coinvolgere nelle controversie.

La replica di Mourinho

Interpellato sulle parole del giocatore avversario, Mourinho ha risposto con una frase destinata ad alimentare ulteriormente la tensione in vista della partita: "Anche noi siamo stanchi di altre cose, e continuano a succedere". Una replica breve ma significativa, che si inserisce nel clima di polemiche arbitrali che accompagna il Real Madrid nelle ultime settimane. Il tecnico portoghese, nella stessa conferenza stampa, ha precisato di non essere infastidito dal nome dell'arbitro designato per il Clásico, spiegando che la sua preoccupazione riguarda piuttosto il rispetto delle regole. La sfida di domani si preannuncia più intensa che mai.