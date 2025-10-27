PSG, Hakimi: "In ogni partita cerco di aiutare la squadra sotto tutti gli aspetti"

Tutto facile per il Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique si è imposta 3-0 sul campo del Brest e continua la marcia solitaria in vetta alla classifica. Al termine del match, l'esterno rossoblù Achraf Hakimi ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Siamo molto contenti di questa prestazione. Sapevamo che non era facile, abbiamo iniziato molto bene e siamo contenti di aver portato i tre punti a Parigi. Sono molto contento di aver potuto aiutare la squadra oggi con due gol. In ogni partita cerco di aiutare la squadra sotto tutti gli aspetti. Quindi sono molto contento dei miei gol di oggi, ma dobbiamo continuare a lavorare e anche io devo migliorare molto".

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-3

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa 1-0

3' Salisu

Lens-Marsiglia 2-1

17' Greenwood (M), 23' Edouard (L), 53' Pavard aut. (L)

Lille - Metz 6-1

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20

2. Lens 19

3. Olympique Marsiglia 18

4. Lione 18

5. Monaco 17

6. Lille17

7. Strasburgo 17

8. Nizza 14

9. Tolosa 13

10. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10

12. Brest 9

13. Nantes 9

14. Le Havre 9

15. Angers 9

16. Lorient 8

17. Auxerre 7

18. Metz 2

*una gara in meno