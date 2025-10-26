Il PSG concede al suo 'razzo' un po' di riposo: Hakimi tornerà ad allenarsi giovedì 30

Dopo essere stato il grande protagonista della vittoria del Paris Saint-Germain contro il Brest, Achraf Hakimi potrà godersi qualche giorno di meritato riposo. Il club parigino ha infatti annunciato con un comunicato ufficiale che, "in accordo con la dirigenza sportiva e lo staff tecnico, Achraf Hakimi è stato messo a riposo. Riprenderà l'allenamento collettivo giovedì prossimo".

Una decisione presa in piena sintonia con il giocatore, dopo l’intenso avvio di stagione e la straordinaria prestazione offerta ieri sera sul campo del Brest. L’esterno marocchino è stato il mattatore del match contro il Brest, firmando una doppietta che ha trascinato il PSG al successo per 3-0. Grazie ai suoi gol, la squadra di Luis Enrique è tornata in vetta alla classifica della Ligue 1, approfittando della sconfitta in serata del Marsiglia.

Hakimi, autore di un avvio di campionato brillante sia in fase offensiva che difensiva, si conferma uno dei punti di riferimento della formazione parigina. Il riposo concordato rappresenta dunque una pausa strategica per consentirgli di ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni.