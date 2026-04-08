Liverpool, col PSG riecco Isak. Slot: "Si è allenato in settimana, è pronto per la panchina"

Una notizia che può cambiare gli equilibri della sfida contro il PSG: il Liverpool ritrova Alexander Isak dopo un lungo stop. L’attaccante svedese è stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta parigina, tornando a disposizione dopo circa quindici settimane di assenza.

Arrivato dal Newcastle per una cifra importante, Isak ha finora collezionato appena 16 presenze, frenato prima dalla condizione fisica e poi da un infortunio serio subito a dicembre. Il problema alla caviglia, rimediato in uno scontro con Micky van de Ven durante la gara contro il Tottenham, aveva richiesto un intervento chirurgico per la frattura del perone.

Ora però il peggio è alle spalle. A confermarlo è stato il tecnico Arne Slot: “Ha completato quasi una settimana di allenamenti con la squadra, altrimenti non lo avrei convocato”. Una scelta ponderata, considerando che il rientro è stato gestito con cautela: “Non l’ho portato all’Etihad perché non era ancora pronto per esprimere il suo potenziale”.

Il ritorno è quindi graduale: Isak sarà disponibile, ma partirà dalla panchina. “Pensiamo possa darci un buon contributo, ma non dall’inizio”, ha chiarito Slot. Un rientro importante, anche se a piccoli passi: il Liverpool spera di ritrovare presto il suo attaccante al massimo della condizione nel momento decisivo della stagione.