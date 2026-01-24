PSG, Luis Enrique si gode vittoria e primo posto: "Importante mettere pressione al Lens"

Una vittoria importantissima, quella raccolta dal PSG nell'anticipo del venerdì sera della 19esima giornata di Ligue 1. Alla squadra di Luis Enrique basta il gol nel finale realizzato da Barcola per battere di misura l'Auxerre, tornare momentaneamente in testa alla classifica del campionato, e godersi in pace dal divano la sfida tra Marsiglia e Lens in programma questa sera.

A tal proposito, il tecnico dei parigini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo la partita: "È difficile giocare fuori casa, indipendentemente dalla squadra e dallo stadio. Oggi credo che ci sia mancata un po' di precisione nei passaggi e anche nel finalizzare le occasioni che abbiamo avuto, ma abbiamo meritato di vincere la partita. Per noi era molto importante perché è un modo per mettere pressione al Lens e fargli vincere la partita, e oggi abbiamo meritato questo risultato.

È solo 1-0, e penso che meritassimo di più. Ma riuscire a segnare anche quando non stai giocando al meglio è importante. Siamo contenti, guarderemo la partita di domani, ma dobbiamo rimanere calmi e pronti per mercoledì".