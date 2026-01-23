Ligue 1, le formazioni di Auxerre-PSG: Kvaratskhelia parte dal primo minuto
Queste le formazioni ufficiali di Auxerre-PSG, gara che apre la 19ª giornata di Ligue 1:
AUXERRE: Léon; Sy, Senaya, Diomandé, Akpa, Menzah; El Azzouzi, Ahamada, Danois, Sinayoko; Namaso.
PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez; Vitinha, Mayulu, Mbaye; Kvaratskhelia, Ramos, Barcola
Ligue 1, 19ª giornata
Venerdì 23 gennaio
20:00 – Auxerre vs PSG
Sabato 24 gennaio
17:00 – Rennes vs Lorient
19:00 – Le Havre vs Monaco
21:05 – Marsiglia vs Lens
Domenica 25 gennaio
15:00 – Nantes vs Nizza
17:15 – Brest vs Tolosa
17:15 – Metz vs Lione
17:15 – Paris FC vs Angers
20:45 – Lilla vs Strasburgo
Classifica Ligue 1
Lens – 43
PSG – 42
Marsiglia – 35
Lione – 33
Lilla – 32
Rennes – 31
Strasburgo – 27
Tolosa – 26
Monaco – 23
Brest – 22
Angers – 22
Lorient – 22
Paris FC – 19
Le Havre – 19
Nizza – 18
Nantes – 14
Auxerre – 12
Metz – 12