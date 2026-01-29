PSG fuori dalla top-8 e infortunio per Kvaratskhelia: serata no per Luis Enrique

La serata europea del Paris Saint-Germain si chiude con più ombre che luci. Al Parco dei Principi finisce 1-1 contro il Newcastle, un risultato che non basta ai campioni d’Europa per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Il PSG resta fuori dalla top-8 della fase campionato e sarà così costretto a passare dai playoff, allungando e complicando il proprio cammino europeo.

L’epilogo è ancora più amaro considerando l’andamento della gara e gli episodi che l’hanno segnata. I parigini erano partiti con personalità, creando subito occasioni e trovando il vantaggio con Vitinha dopo l'errore dal dischetto di Dembélé. Una rete che sembrava poter indirizzare la serata nel modo giusto, prima che il match cambiasse volto.

Il momento chiave è arrivato infatti intorno alla metà del primo tempo, quando il PSG ha perso uno dei suoi uomini più brillanti. Kvaratskhelia è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un duro contrasto con Elanga: la caviglia destra del georgiano resta bloccata in maniera innaturale e lo staff medico è intervenutp immediatamente. Luis Enrique ha deciso di non rischiare e lo ha sostituito con Désiré Doué, ma l’infortunio ha pesato sia sul piano tecnico sia su quello emotivo.