River, Longoria è già in bilico dopo appena sei mesi: possibile addio a fine anno

L’avventura di Pablo Longoria al River Plate potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il direttore sportivo spagnolo, arrivato appena lo scorso aprile con l’obiettivo di guidare il nuovo progetto tecnico del club argentino, sarà valutato dalla dirigenza e una separazione a dicembre appare oggi uno scenario sempre più concreto.

La scelta di affidargli un ruolo centrale nell’area sportiva aveva generato qualche perplessità fin dall’inizio, soprattutto per la definizione delle sue competenze. La decisione finale spetterà al presidente Stéfano Di Carlo, che aveva fortemente voluto il suo arrivo. Longoria, ex dirigente di Olympique Marsiglia e con esperienze nello scouting di Juventus, Sassuolo, Valencia, Atalanta e Newcastle, aveva il compito di modernizzare la struttura calcistica dei Millonarios. Nei pochi mesi trascorsi a Buenos Aires ha lavorato soprattutto dietro le quinte, contribuendo alla nascita del Dipartimento Performance e seguendo da vicino il settore giovanile.

Il suo unico mercato ha coinciso con una campagna acquisti record da circa 70 milioni di dollari, oltre a diverse uscite e risoluzioni contrattuali. Di Carlo aveva difeso il suo operato citando il caso Tobías Andrada: "È arrivato grazie a report di una qualità e una precisione che non avevamo mai avuto prima". In caso di addio potrebbe salutare anche Domingo Catoira, arrivato proprio su indicazione di Longoria e oggi responsabile dello scouting.