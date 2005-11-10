Viessmann investe nel Bayern: in arrivo circa 250 milioni, nuovo azionista di minoranza

Il Bayern Monaco rafforza la propria struttura finanziaria con l'ingresso di un nuovo socio. Il club bavarese ha ufficializzato l'ingresso della Viessmann Generations Group, storica azienda di famiglia con sede proprio a Monaco, che acquisirà l'ultimo pacchetto di quote ancora disponibile della FC Bayern München AG.

Viessmann diventa così il quarto azionista di minoranza del club, affiancando Adidas, Allianz e Audi. L'operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale e consentirà alla società di detenere una quota di circa il 6,7%. Non cambia però la governance del Bayern. Come previsto dallo statuto, il 70% delle quote resterà nelle mani del FC Bayern München e.V., che continuerà a mantenere il controllo della società e la maggioranza assoluta.

Secondo le indiscrezioni riportate dai media tedeschi, l'operazione garantirà ai campioni di Germania un incasso di circa 250 milioni di euro, risorse che andranno a rafforzare ulteriormente il patrimonio del club e potranno essere investite nello sviluppo della società e della squadra. L'ingresso di Viessmann avrà effetti anche sulla governance. Max Viessmann, amministratore delegato della Viessmann Generations Group e già membro del consiglio consultivo del FC Bayern München e.V., entrerà a far parte del Consiglio di Sorveglianza della FC Bayern München AG. L'organismo passerà così da nove a dieci componenti.