Besiktas, punti persi. Under in gol bacchetta: "Dovevamo vincere, chiediamo scusa ai tifosi"

Il Besiktas ha perso una grande opportunità, seppur rimontando da 1-2 a 2-2 l'incontro con l'Eyüpspor valido la 19ª giornata di Super Lig. Merito della rete che ha quantomeno portato al pareggio, evitando figuracce contro la terzultima in classifica, va a Cengiz Ünder: l'esterno d'attacco turco ed ex Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo nel post-partita.

E ha voluto porgere le proprie scuse ai tifosi delle Aquile Nere: "Avevamo iniziato bene la partita, sbloccandola subito con un gol. Sarebbe stato fondamentale raddoppiare dopo la prima rete. All'inizio del secondo tempo, invece, siamo andati in grande difficoltà: subire quei gol in rapida successione ci ha demoralizzati", ha commentato Under a proposito del pareggio e poi sorpasso momentaneo degli avversari.

"Era una partita che dovevamo assolutamente vincere", ha evidenziato il 28enne del Besiktas. "Nel finale abbiamo avuto diverse occasioni favorevoli, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Sono davvero molto dispiaciuto, dico sul serio. Chiediamo scusa ai nostri tifosi: personalmente, provo molta amarezza. Vedremo cosa accadrà, speriamo bene per il futuro". Intanto la squadra bianconera nella classifica del campionato turco staziona al quinto posto a -3 dalla zona Conference League, al momento occupata dal Goztepe.