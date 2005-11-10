PSG, come sostituire l'infortunato Kvaratskhelia? Luis Enrique valuta diverse soluzioni

La roboante vittoria sul Barcellona in Champions League è stata subito oscurata dalla pessima notizia arrivata il giorno seguente. Il Paris Saint-Germain ha infatti confermato che Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori per molti mesi e che obbliga Luis Enrique a trovare nuove soluzioni sulla fascia sinistra.

La prima alternativa porta a Mika Godts, considerato il sostituto naturale del georgiano. Il giovane belga è ancora in fase di crescita, ma ha già mostrato qualità interessanti. Un'altra opzione è rappresentata da Maghnes Akliouche, arrivato in estate dal Monaco e molto apprezzato dall'allenatore spagnolo per la sua tecnica e la capacità di ricoprire più ruoli, sia sugli esterni offensivi sia a centrocampo. Anche Désiré Doué offre caratteristiche simili e potrebbe agire su entrambe le corsie esterne.

Secondo L'Équipe, inoltre, il PSG non esclude la possibilità di intervenire sul mercato di gennaio per acquistare un nuovo esterno sinistro. Ma, nell'immediato, prende quota anche un'altra idea: Luis Enrique starebbe valutando l'avanzamento di Nuno Mendes, trasformando il laterale portoghese in un'ala offensiva grazie alle sue doti atletiche e alla sua capacità di saltare l'uomo. Si tratta però di una soluzione non immediatamente praticabile: Mendes è infatti fermo ai box e dovrà restare fuori ancora per alcune settimane. Inoltre, il suo eventuale spostamento in avanti costringerebbe il tecnico a ridisegnare la linea difensiva, affidandosi a giocatori come Lucas Hernandez, Lucas Beraldo o, all'occorrenza, Warren Zaïre-Emery.

Nel frattempo il tecnico asturiano pensa anche a Senny Mayulu e Quentin Ndjantou, molto stimati dalla società e a caccia di un ruolo importante nelle rotazioni durante l'assenza di Kvaratskhelia. Una scelta che potrebbe permettere al PSG di tamponare l'emergenza almeno fino alla riapertura del mercato invernale.