Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali delle 5 sfide di stasera: Sucic titolare nella Croazia
Sono ufficiali le formazioni delle cinque sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma stasera.
Croazia - Faerøerne
Croazia (3-4-3): Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marko Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Perisic; Sucic, Musa, Kramaric.
Faerøerne (3-4-3): Lumhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen; Frederiksberg, Olsen, Sorensen.
Gibilterra - Montenegro
Gibilterra (4-3-3): Hankins; Jolley, Ronan, Lopes, Jessop; Torrilla, Annesley, Mauro; Pozo, Borge, Scanlon.
Montenegro (4-4-2): Nikic; Marusic, Tuci, Sipcic, Radunovic; Jankovic, Adzic, Bulatovic, Vukotic; Osmaijc, Krstovic.
Lussemburgo - Germania
Lussemburgo (4-4-2): Moris, Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Thill, Martins, Olesen, Barreiro; Sinani, Dardari.
Germania (4-2-3-1): Baumann; Baku, Anton, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade.
Polonia - Olanda
Polonia (4-2-3-1): Grbara; Cash, Kedziora, Ziolowski, Kiwior; Szymanski, Zielinski; Skoras, Kaminski, Zalewski; Lewandowski.
Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, Timber, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong; Kluivert, Malen, Gakpo; Depay.
Slovacchia - Irlanda del Nord
Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec, Haraslin.
Irlanda del Nord (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McConville, Ballard, McNair; Hume, Bradley, Saville, Devenny; Lyons, Price; Charles.
Il programma di stasera
Croazia - Faerøerne
Gibilterra - Montenegro
Lussemburgo - Germania
Polonia - Olanda
Slovacchia - Irlanda del Nord
Già giocata
Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech
Gruppo A
Lussemburgo - Germania
Slovacchia - Irlanda del Nord
Classifica
Germania 9
Slovacchia
Irlanda del Nord
Lussemburgo 0
Gruppo G
Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech
Polonia - Olanda
Classifica
Olanda 16
Polonia 13
Finlandia 10
Malta 5
Lituania 3
Gruppo L
Croazia - Faerøerne
Gibilterra - Montenegro
Classifica
Croazia 16
Rep. Ceca 13
Faerøerne 12
Montenegro 6
Gibilterra 0