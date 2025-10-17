Ratcliffe lo conferma, ma Amorim: "Bello sentirlo, ma allo United non hai 3 anni"

L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, torna a parlare del suo futuro in un momento assai delicato per i Red Devils. In questo avvio di stagione lo United ha raccolto 10 punti in 7 gare ed è già a -6 dalla vetta in Premier League.

In un'intervista rilasciata al Times, Ratcliffe aveva affermato che potrebbero volerci tre anni prima che Amorim abbia un impatto significativo all'Old Trafford. Ma, parlando prima del centesimo incontro con i vecchi rivali del Liverpool ad Anfield, il tecnico dello United ha sottolineato che il futuro del calcio è difficile da prevedere: "È davvero bello sentirmelo dire, ma me lo dice sempre, a volte con un messaggio dopo le partite. Ma sai, io lo so e Jim lo sa, che il calcio non è così", ha detto.

Perché? È presto detto: "La cosa più importante è la prossima partita. Anche con i proprietari, nel calcio non puoi controllare il giorno dopo. Non è solo una cosa di cui la gente parla, la sento ogni giorno", ha detto. "È davvero bello sentirlo perché aiuta i nostri tifosi a capire che la dirigenza sa che ci vorrà del tempo. Ma allo stesso tempo non mi piace perché dà la sensazione che abbiamo tempo per sistemare le cose. Non voglio che ci sia questa sensazione nel nostro club".

Infine ha aggiunto: "La pressione che metto sulla squadra o su me stesso è molto più grande [di quella esterna]. Nel calcio, soprattutto nei grandi club, devi dimostrare il tuo valore ogni fine settimana".