Barcellona, De Jong a sorpresa: "C'era gente nel club che voleva vendermi per fare cassa"

Settimana molto importante per Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese ha difatti rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2029, mettendo fine ad una serie di voci e speculazioni sul suo conto per i vari ritardi relativi alla firma sul nuovo accordo. Eppure l'ex Ajax non ha perso occasione per ricordare che c'è stata gente che voleva venderlo: "C’è stato un momento in cui alcune persone nel club volevano vendermi per fare cassa. Credo che sia stato nell’estate del 2023 o del 2022, non lo ricordo bene", racconta il giocatore in un’intervista a El País.

Eppure De Jong non ha mai cambiato idea: "Ho sempre saputo di voler restare al Barcellona. Sono sempre stato felice di giocare qui". A conoscenza della situazione economica complicata del club blaugrana, in realtà il classe '97 ha sempre saputo cosa volesse fare. Forte anche del contratto in essere: "Ero un giocatore con mercato, ma avevo le idee chiare: volevo restare e sapevo che, se stavo bene, avrei giocato. Quando hai un contratto, se vuoi restare, resti. Per questo non avevo paura".

Invece sulla piaga infortuni di due stagioni fa, che non lo aiutarono: "Quando hai un infortunio ai muscoli posteriori della coscia sai che servono dalle quattro alle sei settimane per recuperare, ma qui nessuno mi diceva quanto sarei rimasto fuori. La prima cosa che facevo appena sveglio era controllare come stava la gamba". Facendo una confidenza in seguito: "Molti compagni e allenatori hanno sempre detto che, se c’è un giocatore sottovalutato, quello sono io".