Barcellona-Girona, le formazioni ufficiali: Yamal guida l'attacco. Nel mezzo c'è Casadò
Alle 16:15 torna in campo il Barcellona, che al Montjuic ospiterà il Girona e tenterà di portarsi momentaneamente in testa alla classifica della Liga, con il Real Madrid impegnato domani sera sul campo del Getafe. Queste le scelte di formazione dei due tecnici:
Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Casadò; Yamal, Toni Fernandes, Rashford.
A disposizione: Christensen, Kochen, Dro Fernandes, Aller, Martin, Torrentes, Bernal, Araujo, Bardghji.
Allenatore: Hansi Flick.
Girona (4-4-2): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Gil, Martinez, Witsel, Roca; Portu, Vanat.
A disposizione: Ruiz, Stuani, Livakovic, Gibi, Solis, Kourouma, Ba, Tsygankov, Krapyvtsov, Asprilla.
Allenatore: Miguel Angel Sanchez
