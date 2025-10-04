Lo United riassapora la vittoria, Amorim: "Abbiamo tanti problemi, ma la stagione è lunga"

Sesko e Mason Mount hanno fatto riguadagnare quota al Manchester United in classifica di Premier League. Di ritorno al trionfo con un 2-0 inferto al Sunderland infatti, i Red Devils hanno acquisito l'ottava posizione al pari del City (una gara in meno), togliendo un po' di pressione dal petto di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese è intervenuto nel post-partita ai microfoni di BBC Sport per commentare l'esito del match: "Questa è una di quelle partite in cui, anche quando non giochiamo bene, difendiamo bene. Abbiamo avuto i nostri momenti, siamo stati concentrati e competitivi. Non è stata una prestazione perfetta, ma Lammens ha fatto davvero bene. Oggi siamo stati una squadra competitiva e matura. Dobbiamo vincere queste partite mantenendo la porta inviolata. È un buon risultato per noi".

E ancora: "Dobbiamo capire che abbiamo bisogno che tutti siano pronti a giocare. La stagione è lunga, abbiamo tanti problemi, può succedere di tutto. La cosa importante è che i compagni hanno aiutato molto Lammens a fare un’ottima prestazione". Un parere poi su Sesko in gol: "Ha tempo, resterà qui per molti anni. I media mettono molta pressione sui gol per un attaccante, ma per me è l’impegno la cosa più importante".

Poi ha aggiunto sul centravanti sloveno: "Ogni volta che calciamo il pallone, lui lotta per prenderlo, ed è qualcosa di fondamentale per noi. Vince i secondi palloni e ci dà il tempo di respirare. Sono davvero contento di questo". In conclusione però Amorim fa una riflessione: "È frustrante non riuscire a ripetere questo tipo di prestazione. Dobbiamo riuscire a farlo anche in trasferta, è nostra responsabilità giocare in questo modo".