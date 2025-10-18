Bayern Monaco, tifosi contro il ritorno di Jérôme Boateng per uno stage

I tifosi del Bayern Monaco si sono apertamente schierati contro il ritorno di Jérôme Boateng: l'ex difensore del Bayern, 37 anni, aveva in programma di recarsi nelle strutture del club per un breve stage osservativo. Tuttavia, i sostenitori del Bayern hanno creato una petizione intitolata: "Fissare limiti contro la violenza misogina: Jérôme Boateng non deve tornare al Bayern". Fino a venerdì, la petizione aveva raccolto oltre 2.200 firme.

Secondo il quotidiano Bild, lo stage dell'ex giocatore dovrebbe durare una settimana, durante la quale potrà assistere a quattro sessioni di allenamento. Il club si è così espresso sulla questione: "Jérôme ha chiesto al capo allenatore se potesse osservare i nostri allenamenti per alcuni giorni. Non si tratta di un lavoro. Se l’allenatore gli darà questa opportunità e ci sarà un momento adatto, non ci opporremo".

Jérôme Boateng era stato precedentemente accusato di aver contribuito al suicidio della sua ex fidanzata Kasia Lenhardt, il cui corpo fu trovato nel 2021. Il calciatore è stato anche accusato di lesioni personali nei confronti della sua ex compagna e madre delle sue due figlie. Il tribunale regionale di Monaco ha emesso una sentenza nel caso di aggressione, condannando Boateng a una multa con sospensione della pena di 200.000 euro.