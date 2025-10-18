Ufficiale Figuraccia col Chelsea, il Nottingham non aspetta più: esonerato in tronco Postecoglou

Il 3-0 incassato dal Chelsea di Enzo Maresca è stato fatale. Arrivato lo scorso 9 settembre in sostituzione di Nuno Espirito Santo e per volere diretto del proprietario Marinakis, Ange Postecoglou non è riuscito a tenersi stretta la panchina. Venti minuti dopo la sconfitta incassata all'ottava giornata di Premier League, il club inglese ha dichiarato pubblicamente - tramite nota ufficiale - di aver esonerato l'allenatore 60enne australiano con effetto immediato. Troppo pesante la serie di risultati negativi che ha portato la squadra ad un solo punto dalla zona retrocessione in classifica e senza alcuna vittoria in 8 partite.

Il comunicato flash del Nottingham Forest

"Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, a seguito di una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dall'incarico di allenatore con effetto immediato. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in questo momento".

8ª GIORNATA

Nottingham Forest - Chelsea 0-3

49' Acheampong (C), 52' Pedro Neto (C), 84' Reece James (C)

Brighton - Newcastle (18 ottobre, 16)

Burnley - Leeds (18 ottobre, 16)

Crystal Palace - Bournemouth (18 ottobre, 16)

Manchester City - Everton (18 ottobre, 16)

Sunderland - Wolverhampton (18 ottobre, 16)

Fulham - Arsenal (18 ottobre, 18.30)

Tottenham - Aston Villa (19 ottobre, 15)

Liverpool - Manchester United (19 ottobre, 17.30)

West Ham - Brentford (20 ottobre, 21)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 16

2. Liverpool 15

3. Tottenham 14

4. Chelsea 14

5. Bournemouth 14

6. Manchester City 13

7. Crystal Palace 12

8. Everton 11

9. Sunderland 11

10. Manchester United 10

11. Newcastle 9

12. Brighton 9

13. Aston Villa 9

14. Fulham 8

15. Leeds 8

16. Brentford 7

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2