Real, caso Carvajal? Disponibile ma retrocesso a terza scelta sulla corsia destra

La gestione di Dani Carvajal al Real Madrid continua a generare dubbi e perplessità. Nonostante sia completamente recuperato da settimane, il capitano non ha ancora messo piede in campo in Liga da quando Alvaro Arbeloa ha assunto la guida tecnica. Nell’ultimo match contro il Valencia (0-2), Carvajal è stato nuovamente escluso dalla formazione titolare, con Arbeloa che ha preferito schierare il giovane David Jimenez, mentre Alexander-Arnold è subentrato solo a partita quasi conclusa.

Un dettaglio ha colpito particolarmente tifosi e osservatori: Carvajal non si è nemmeno riscaldato prima della partita, alimentando le voci di un malessere attorno alla sua gestione. "Non è normale che un giocatore come lui non sia nemmeno in grado di giocare 15 minuti. C’è un problema con Carvajal", affermando i media iberici.

Dopo il match, la situazione non si è chiarita. Il capitano è rimasto diversi minuti sul terreno di gioco a parlare con il preparatore atletico Antonio Pintus, mostrando segni di preoccupazione e confermando la complessità della vicenda. Se questa gestione dovesse continuare, il caso Carvajal potrebbe trasformarsi rapidamente in un nodo delicato all’interno dello spogliatoio, rischiando di diventare un tema centrale nelle dinamiche interne del club.