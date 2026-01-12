Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lotta in campo, polemiche post e un abbraccio distensivo: Real-Barça fa sempre discutere

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

La finale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid ha lasciato strascichi polemici. Dopo il triplice fischio, infatti, alcune immagini hanno acceso il dibattito per comportamenti poco eleganti da entrambe le parti, finiti rapidamente sotto la lente dei media spagnoli. Il protagonista di una delle scene più discusse è il giovanissimo difensore blaugrana Pau Cubarsí, appena 18enne, ripreso mentre rivolgeva un gesto offensivo verso le tribune dello stadio Re Abdullah di Gedda. Le telecamere di Movistar+ hanno inoltre immortalato Fermín Lopez, autore di cori insultanti indirizzati al pubblico, anche se i destinatari non sono stati chiaramente identificati. Episodi che hanno inevitabilmente sollevato critiche sul comportamento dei giocatori catalani durante i festeggiamenti.

Non è mancata però una coda polemica anche sul fronte madridista. Kylian Mbappé, entrato in campo nel finale di gara, è stato visto invitare i compagni a non effettuare la tradizionale guardia d’onore nei confronti dei vincitori, proprio mentre Raul Asensio sembrava pronto a disporsi per il gesto di fair play. Il Real Madrid ha successivamente giustificato l’episodio spiegando che la Federazione avrebbe chiesto ai giocatori di spostarsi perché si trovavano nell’inquadratura delle telecamere. Resta il fatto che i blancos non hanno restituito l’omaggio al Barcellona, che pochi istanti prima aveva applaudito il Real durante la consegna delle medaglie.

In mezzo a tanta tensione, un’immagine positiva ha colpito l’opinione pubblica: l'abbraccio tra Dani Carvajal e Lamine Yamal, compagni in nazionale, dopo i contrasti accesi dell’ultimo Clásico di campionato. Archiviata la serata, il Barcellona ha festeggiato il trofeo nello spogliatoio. Sotto lo sguardo soddisfatto di Hansi Flick, i giocatori hanno celebrato un successo vissuto come il premio di una prestazione collettiva solida e determinata, suggellata da balli e sorrisi lontano dai riflettori.

