Real Madrid, Carvajal spegne le polemiche dei mesi scorsi con Yamal: "È un bravo ragazzo"

Nel girono di vigilia del Clasico che metterà di fronte il Real Madrid e il Barcellona con in palio la Supercoppa di Spagna, ha parlato in conferenza stampa il terzino dei blancos Dani Carvajal. Queste le sue considerazioni: “Domani è un giorno importante per noi; vogliamo portare a casa questo titolo. A livello personale, è anche importante eguagliare Luka Modric come giocatore con più titoli nella storia del club”.

Che pensa di Lamine Yamal?

“Lamine è giovane e credo che non sia stato al top nei giorni precedenti al Clásico. È un bravo ragazzo. Ovviamente, non gli auguro il meglio per domani. Ma questo è tutto, non ne faccio una questione di troppo”.

Come si sente la squadra?

“È vero che nell'ultimo tratto dell'anno la squadra non è stata al meglio. Abbiamo anche risentito di molte assenze. La pausa natalizia è stata positiva per tutti. Vedo Xabi tranquillo, con le idee chiare. È vero che quando i risultati non vanno come vorresti, c'è sempre un mormorio di malcontento. Ma lo sosteniamo pienamente".

Quanto sarebbe importante la presenza di Mbappé?

“Kylian è un giocatore molto importante per noi, è il miglior attaccante del mondo e speriamo che possa scendere in campo domani perché può essere decisivo”.