Real Madrid dal Villarreal, non può sbagliare. Lisci per la salvezza: LaLiga, il programma
Tempo di tornare in campo per il prosieguo della 21a giornata di LaLiga. Dopo l'anticipo tra Levante ed Elche di ieri sera, oggi in campo l'Osasuna di Alessio Lisci, che si è costruito un piccolo vantaggio rispetto alle rivali per la corsa salvezza, ma dovrà vedersela in trasferta con il Rayo Vallecano per uno scontro diretto da bassa classifica.
Più emozioni attese da Siviglia-Athletic Bilbao, con i baschi reduci dal successo in Europa League sull'Atalanta, ma in chiusura di giornata odierna il super match tra Villarreal e Real Madrid: Arbeloa e i blancos non possono fallire in casa del Submarino Amarillo, che potrebbe accorciare le distanze in graduatoria e al contempo fare lo sgambetto. Impedendo il momentaneo sorpasso sul Barcellona, che invece metterebbe pressione a Flick e i suoi ragazzi.
Questo il programma della 21ª giornata de LaLiga
Venerdì 23 gennaio
Levante - Elche 3-2
Sabato 24 gennaio
Rayo Vallecano - Osasuna ore 14:00
Valencia - Espanyol ore 16:15
Siviglia - Athletic Club ore 18:30
Villarreal - Real Madrid ore 21:00
Domenica 25 gennaio
Atletico Madrid - Maiorca ore 14:00
Barcellona - Real Oviedo ore 16:15
Real Sociedad - Celta Vigo ore 18:30
Alaves - Real Betis ore 21:00
Lunedì 26 gennaio
Girona - Getafe ore 21:00
La classifica
1. Barcelona - 49 punti (20 giornate)
2. Real Madrid - 48 (20)
3. Villarreal - 41 (19)
4. Atletico Madrid - 41 (20)
5. Espanyol - 34 (20)
6. Real Betis - 32 (20)
7. Celta Vigo - 32 (20)
8. Elche - 24 (21)
9. Real Sociedad - 24 (20)
10. Athletic Bilbao - 24 (20)
11. Girona - 24 (20)
12. Osasuna - 22 (20)
13. Rayo Vallecano - 22 (20)
14. Sevilla - 21 (20)
15. Real Mallorca - 21 (20)
16. Getafe - 21 (20)
17. Valencia - 20 (20)
18. Alaves - 19 (20)
19. Levante - 14 (20)
20. Real Oviedo - 14 (20)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.