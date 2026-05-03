Real Madrid, i convocati per la sfida all'Espanyol: out Mbappé e altri 4 Blancos
Trasferta ad altissima tensione per il Real Madrid, atteso questa sera sul campo dell’Espanyol nella trentaquattresima giornata di Liga. Una gara dal peso specifico enorme: un passo falso potrebbe spalancare le porte al Barcellona, che avrebbe la possibilità di laurearsi campione già prima del Clásico della prossima settimana.
I Blancos arrivano all’appuntamento con una formazione pesantemente rimaneggiata. L’assenza più rilevante è quella di Kylian Mbappé, fermato da un infortunio al bicipite femorale. Un ko che si aggiunge a una lista già lunga, nella quale figurano anche Courtois, Militão, Rodrygo e Carvajal.
Nonostante le defezioni, il Real proverà a fare affidamento sui suoi uomini di maggiore qualità ancora disponibili. Vinicius Jr., Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni e Federico Valverde saranno chiamati a trascinare la squadra in una sfida complicata