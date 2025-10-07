Ufficiale Real Sociedad, rinnovo per Jon Gorrotxategi: il canterano firma fino al 2030

La Real Sociedad e Jon Gorrotxategi hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che li lega: il centrocampista di Eibar resterà con il club biancoblu fino al termine della stagione 2029/30. Una notizia accolta con entusiasmo a Zubieta, dove si è forgiato uno dei talenti più promettenti del calcio basco.

Arrivato alla Real Sociedad all’età di 15 anni, Gorrotxa ha seguito passo dopo passo l’intero percorso formativo nelle giovanili del club, crescendo tecnicamente e tatticamente fino a conquistarsi un posto nel primo squadra. La sua evoluzione è stata costante, frutto di un mix di lavoro, intelligenza calcistica e personalità in campo. Gorrotxategi rappresenta alla perfezione la filosofia della Real Sociedad: valorizzare i giovani della cantera, offrendo loro fiducia e spazio per maturare. Il classe 2002, dotato di grande visione di gioco e precisione nei passaggi, è considerato dagli addetti ai lavori come una delle future colonne del centrocampo txuri-urdin.

Con questo rinnovo, il club blinda un giocatore che incarna i valori e lo stile della Real: disciplina, talento e attaccamento alla maglia. Una "gioiello ancora da levigare", come lo definiscono gli addetti ai lavori, ma che già brilla di luce propria e promette di diventare protagonista nelle stagioni a venire.