Il Barça tira un sospiro di sollievo: Yamal sarà in campo nel Clasico del 26 ottobre

I fisioterapisti e preparatori del Barcellona lavorano senza sosta per restituire al più presto a Hansi Flick i numerosi infortunati che affollano l’infermeria blaugrana. Non si tratta di nomi qualsiasi: Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi, Joan García e Ter Stegen sono tutti fermi ai box. Tra loro, però, i riflettori sono puntati soprattutto sul più giovane e talentuoso 18enne spagnolo.

L’allenatore tedesco aveva fatto tremare i tifosi culé quando, in conferenza stampa, aveva ammesso di "non poter garantire la presenza di Lamine per il Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid", ma nelle ultime ore filtra un cauto ottimismo: l’attaccante dovrebbe recuperare in tempo, e addirittura potrebbe rientrare già contro il Girona, pochi giorni prima del big match. Il piano di recupero del canterano è serratissimo. Lamine non sarà pronto per giocare 90 minuti, ma l’obiettivo è farlo rientrare nella lista dei convocati per ritrovare ritmo e fiducia. Se tutto procede come previsto, tornerà ad allenarsi con il gruppo il 18 ottobre, rendendosi così disponibile per la sfida di Champions League contro l’Olympiacos (21 ottobre) e poi per il Clásico al Bernabéu.

Per evitare rischi, Flick e lo staff medico hanno concordato con la Federazione spagnola di non farlo viaggiare con la Nazionale. Convocato inizialmente da Luis de la Fuente, Lamine è stato successivamente dispensato dopo il nuovo referto medico del Barça. Tutto lascia pensar che il prodigio tornerà in tempo per una delle notti più attese dell’anno.