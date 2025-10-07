Bayern, la sosta interrompe il momento magico. E ora c'è lo spauracchio infortuni

La pausa per le nazionali arriva nel momento meno opportuno per il Bayern Monaco. La sosta interrompe infatti una striscia perfetta di dieci vittorie consecutive tra campionato e coppe. Ma non è solo una questione di ritmo: come sempre, aleggia lo spettro degli infortuni, anche perché il ricordo è ancora fresco: lo scorso marzo, Alphonso Davies si ruppe il crociato giocando con il Canada. Da allora, ogni sosta per le nazionali è accolta con ansia a Säbener Straße.

Ben 13 giocatori del Bayern hanno lasciato Monaco dopo la tradizionale festa dell’Oktoberfest. Quasi metà di loro è stata convocata da Julian Nagelsmann per gli impegni della Germania contro Lussemburgo e Irlanda del Nord: Tah, Kimmich, Pavlović, Goretzka e Gnabry. Il sesto tedesco, Tom Bischof, sarà invece impegnato con l’Under 21.

Anche Upamecano e Olise risponderanno alla chiamata della Francia, mentre Harry Kane e Konrad Laimer resteranno in Europa per gli impegni con Inghilterra e Austria. Più complessa, invece, la situazione dei giocatori non europei: Luis Díaz volerà negli Stati Uniti per due amichevoli con la Colombia, Nicolas Jackson affronterà un lungo viaggio con il Senegal, mentre Min-Jae Kim, nonostante un leggero fastidio, sarà con la Corea del Sud per due sfide a Seul.

Stanisic, invece, resta a Monaco per completare la riabilitazione, puntando al rientro nel big match contro il Borussia Dortmund. I portieri e alcuni infortunati, tra cui Neuer e Guerreiro, si allenano con programmi personalizzati. A Monaco si spera solo in una cosa: che nessuno torni acciaccato.