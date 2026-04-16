"Volevi rendere il match più interessante?", siparietto Schmeichel-Neuer dopo Bayern-Real

Una serata iniziata nel peggiore dei modi, ma chiusa con un sorriso e la qualificazione in tasca. Manuel Neuer è stato protagonista di una partita dai due volti contro il Real Madrid, passando da un errore clamoroso a interventi decisivi nel momento più delicato. A rompere il ghiaccio, con un pizzico di ironia per il regalo ad Arda Guler doo 35 secondi di gara, è stato Peter Schmeichel nel post gara: “Volevi rendere la partita più interessante?”. La risposta del portiere tedesco non si è fatta attendere: “L’ho fatto apposta per te”.

Battute a parte, l’avvio è stato complicato: dopo appena 35 secondi, un passaggio sbagliato ha spalancato la porta ad Arda Güler. “Volevo servire Stani sulla destra, ma ho colpito malissimo il pallone. Un errore così non mi era mai capitato”, ha ammesso Neuer. Nonostante lo shock iniziale, il Bayern non si è disunito. Sostenuti dall’atmosfera dell’Allianz Arena, i bavaresi hanno reagito colpo su colpo. Lo stesso Neuer ha contribuito alla rimonta con interventi decisivi, tra cui una grande parata su Mbappé e un’altra su Valverde.

Ora all’orizzonte c’è il Paris Saint-Germain, avversario che il portiere definisce “tra i migliori al mondo”, capace di mettere pressione e creare pericoli in ogni zona del campo. Ma Neuer non cerca motivazioni extra: “Sappiamo già cosa c’è in palio, non serve una spinta in più”. Dopo una notte così, il Bayern riparte con una certezza: per continuare a sognare servirà la versione migliore del suo numero uno.