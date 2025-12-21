Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il City pedina l'Arsenal, Guardiola: "Ecco cosa ho detto ai giocatori. Non basta per il titolo"

Il City pedina l'Arsenal, Guardiola: "Ecco cosa ho detto ai giocatori. Non basta per il titolo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Pep Guardiola non potrebbe essere più soddisfatto. Il Manchester City è tornato a viaggiare come un treno ad alta velocità, con la settima vittoria consecutiva grazie al successo casalingo per 3-0 contro il West Ham, mantenendosi al secondo posto in Premier League dietro all'Arsenal. Tuttavia, il tecnico spagnolo ha insistito sul fatto che servirà molto di più dalla squadra per il titolo di fine stagione, oltre alla doppietta di Haaland e al sigillo di Reijnders.

"Siamo contenti di vincere, ma per come giochiamo con la palla dobbiamo migliorare, altrimenti non sarà sufficiente per essere contendenti al titolo a marzo, aprile e maggio", l'avviso lanciato da Guardiola. "Devo sempre ringraziare Erling per i gol, ma grazie a lui, a Phil (Foden, ndr) e a Nico O’Reilly, che ci hanno aiutato molto a giocare questa partita". Poi altre note positive: "Difensivamente stiamo migliorando e lo si può vedere, ma con la palla siamo lontani da ciò che dobbiamo fare. Non siamo vicini. Il modo in cui attacchiamo - aggiunge - dipende da come difendono gli avversari: dobbiamo occupare le posizioni giuste per rendere il gioco più fluido, e non lo abbiamo fatto".

Ma il bilancio complessivo sorride al City. "Siamo felici, non possiamo negare che siamo in zona Champions League, in semifinale di Carabao Cup e nelle posizioni alte della Premier League", ha rammentato Guardiola. "Voglio essere onesto e ho detto ai giocatori: 'Sono felice e buon Natale', ma dobbiamo migliorare, così non basterà". E ha ribadito nel post-partita ai microfoni del club inglese: "Conosco il livello, ma non è sufficiente. Lo spirito, l’aggressività, la fame ci sono. Tutte le qualità di cui hanno bisogno, che non finiscono negli highlights. Dobbiamo ricordare che Rodri, Omar (Marmoush, ndr), Jeremy (Doku, ndr), Kovacic e Rayan Ait-Nouri non ci sono, avevamo cinque giocatori dell’Academy in panchina. Sono contento che ci seguano, ma se vogliamo fare il passo successivo dobbiamo trovare gli spazi e occupare le posizioni giuste che definiscono la squadra".

Articoli correlati
Guardiola: "Niente discorsi sul mio futuro, Sono qui, quel che succederà chi lo sa"... Guardiola: "Niente discorsi sul mio futuro, Sono qui, quel che succederà chi lo sa"
City, esordio dal 1' per il 18enne Mukasa: "Produciamo i giocatori migliori qui all'Academy"... City, esordio dal 1' per il 18enne Mukasa: "Produciamo i giocatori migliori qui all'Academy"
Manchester City, Guardiola in estasi per Cherki: "Anche un cieco può rendersene conto..."... Manchester City, Guardiola in estasi per Cherki: "Anche un cieco può rendersene conto..."
Altre notizie Calcio estero
Ahi Nico Gonzalez, ma l'Atletico passeggia: 3-0 al Girona, assist Raspadori. E Simeone... Ahi Nico Gonzalez, ma l'Atletico passeggia: 3-0 al Girona, assist Raspadori. E Simeone corre
A 19 anni e 5 mesi, l'ex Roma Renato Marin entra nella storia del PSG: stabilito... A 19 anni e 5 mesi, l'ex Roma Renato Marin entra nella storia del PSG: stabilito un record
Crisi Wolverhampton: numeri da retrocessione e un record da film horror alle porte... Crisi Wolverhampton: numeri da retrocessione e un record da film horror alle porte
Szczesny ancora out, Yamal non riposa mai: Villarreal-Barcellona, le formazioni ufficiali... Szczesny ancora out, Yamal non riposa mai: Villarreal-Barcellona, le formazioni ufficiali
Luis Enrique manda il PSG in vacanza: 9 giorni liberi per tutti. E non è la prima... Luis Enrique manda il PSG in vacanza: 9 giorni liberi per tutti. E non è la prima volta
Eredivisie, PSV campione d'inverno: Perisic completa la rimonta, 2-1 all'Utrecht Eredivisie, PSV campione d'inverno: Perisic completa la rimonta, 2-1 all'Utrecht
Salah, tutto chiarito ma il Liverpool ha già trovato il suo erede: gioca in Premier... Salah, tutto chiarito ma il Liverpool ha già trovato il suo erede: gioca in Premier League
Il City pressa l'Arsenal, ma Arteta replica: "So che voi vi concentrate su questo,... Il City pressa l'Arsenal, ma Arteta replica: "So che voi vi concentrate su questo, noi no"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.1 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.2 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.3 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.4 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.5 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.6 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Immagine top news n.7 Le quattro sconfitte che inchiodano la Roma. La Champions dipende da Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Immagine news Serie A n.4 Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Immagine news Serie A n.6 Pisacane: "Due punti persi, spiace perché nelle ultime gare in casa ne abbiamo buttati 4"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.5 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Immagine news Serie C n.5 Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Campionato da protagonisti con una squadra completamente nuova"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?