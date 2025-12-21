Il City pedina l'Arsenal, Guardiola: "Ecco cosa ho detto ai giocatori. Non basta per il titolo"

Pep Guardiola non potrebbe essere più soddisfatto. Il Manchester City è tornato a viaggiare come un treno ad alta velocità, con la settima vittoria consecutiva grazie al successo casalingo per 3-0 contro il West Ham, mantenendosi al secondo posto in Premier League dietro all'Arsenal. Tuttavia, il tecnico spagnolo ha insistito sul fatto che servirà molto di più dalla squadra per il titolo di fine stagione, oltre alla doppietta di Haaland e al sigillo di Reijnders.

"Siamo contenti di vincere, ma per come giochiamo con la palla dobbiamo migliorare, altrimenti non sarà sufficiente per essere contendenti al titolo a marzo, aprile e maggio", l'avviso lanciato da Guardiola. "Devo sempre ringraziare Erling per i gol, ma grazie a lui, a Phil (Foden, ndr) e a Nico O’Reilly, che ci hanno aiutato molto a giocare questa partita". Poi altre note positive: "Difensivamente stiamo migliorando e lo si può vedere, ma con la palla siamo lontani da ciò che dobbiamo fare. Non siamo vicini. Il modo in cui attacchiamo - aggiunge - dipende da come difendono gli avversari: dobbiamo occupare le posizioni giuste per rendere il gioco più fluido, e non lo abbiamo fatto".

Ma il bilancio complessivo sorride al City. "Siamo felici, non possiamo negare che siamo in zona Champions League, in semifinale di Carabao Cup e nelle posizioni alte della Premier League", ha rammentato Guardiola. "Voglio essere onesto e ho detto ai giocatori: 'Sono felice e buon Natale', ma dobbiamo migliorare, così non basterà". E ha ribadito nel post-partita ai microfoni del club inglese: "Conosco il livello, ma non è sufficiente. Lo spirito, l’aggressività, la fame ci sono. Tutte le qualità di cui hanno bisogno, che non finiscono negli highlights. Dobbiamo ricordare che Rodri, Omar (Marmoush, ndr), Jeremy (Doku, ndr), Kovacic e Rayan Ait-Nouri non ci sono, avevamo cinque giocatori dell’Academy in panchina. Sono contento che ci seguano, ma se vogliamo fare il passo successivo dobbiamo trovare gli spazi e occupare le posizioni giuste che definiscono la squadra".