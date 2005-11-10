Riparte la corsa al taglio di capelli per Frank Ilett: i prossimi 4 impegni del Manchester United

760 giorni fa un uomo faceva una promessa a sè stesso: mai più un taglio di capelli prima di aver assistito a cinque vittorie del Manchester United, di fila. Oltre 100 partite dopo, forse Frank Ilett vorrebbe tornare indietro e cancellare quel fioretto, che continua a portare avanti senza ripensamenti. "Committed", come dicono in UK. E con il successo di ieri ad Old Trafford contro la Roma, il tifoso più famoso dei Red Devils può tornare a sperare in una visita al barbiere in tempo ragionevoli. Ma andiamo a vedere quali saranno le prossime quattro gare del Manchester United:

Il calendario dei Red Devils

Domenica 8 novembre Manchester United – Aston Villa Premier League Casa – 16:30

Domenica 22 novembre Liverpool – Manchester United Premier League Trasferta – 16:30

Mercoledì 25 novembre Sporting CP – Manchester United Champions League Trasferta – 20:00

Sabato 28 novembre Manchester United – Brentford Premier League Casa – 15:00