Manchester United, per JJ Gabriel la scelta sembra fatta: il Barcellona rinuncia, futuro Real

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, il giovane talento del Manchester United JJ Gabriel sarebbe ormai ad un passo dal formalizzare il suo passaggio al Real Madrid. Dopo aver presentato una richiesta formale di cessione ai Red Devils, il prodigio inglese classe 2010 si trova attualmente a Madrid per allenarsi, in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli prima del suo approdo ufficiale tra le fila dei Blancos.

Niente Barcellona, nonostante i messaggi del giocatore

Nonostante una iniziale preferenza del sedicenne nei confronti del Barcellona, il club catalano ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla corsa al giocatore. Il Real Madrid, al contrario, ha corteggiato Gabriel con grande determinazione fin dal primo momento, arrivando a soddisfare pienamente le onerose richieste economiche avanzate dal suo entourage.

Qualche settimana fa il quindicenne attaccante si è recato a Castelldefels (96 km da Barcellona, ndr) per allenarsi con un preparatore atletico personale e specialisti locali della performance, una mossa che in molto hanno visto come un passo ulteriore verso il Barcellona: un passo inutile, visto che il Real pare aver sbaragliato la concorrenza.