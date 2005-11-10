Barcellona, per Rodri fastidio all'ischiotibiale della coscia destra: oggi gli esami

Il Barcellona seguirà con grande attenzione nei prossimi giorni le condizioni di Rodri. Il centrocampista blaugrana ha infatti accusato un fastidio all'ischiotibiale della coscia destra e ha chiesto la sostituzione. È stato nel corso del finale di primo tempo che il mediano madrileno ha avvertito dolore, riuscendo comunque a stringere i denti e a resistere in campo fino all'intervallo.

Oggi gli esami, ieri il cambio è stato deciso con Flick

Una volta raggiunto lo spogliatoio per la pausa, Rodri ha affrontato la situazione confrontandosi direttamente con Hansi Flick e con lo staff medico della prima squadra: di comune accordo si è deciso che la scelta migliore fosse quella di rimanere in panchina per la ripresa, scrive oggi Mundo Deportivo. Al suo posto è entrato Marc Bernal per un cambio naturale, con il giovane cresciuto nella Cantera che si è posizionato davanti alla difesa al fianco di Pedri, disputando un ottimo secondo tempo e distinguendosi per attenzione ed efficacia nella fase di contenimento di fronte ai continui assalti dell'Aston Villa.

Sarà nella giornata di mercoledì, in occasione della seduta di scarico post-partita, che Rodri verrà sottoposto agli accertamenti strumentali curati dall'équipe medica guidata dal Dottor Pruna. Gli esami serviranno a chiarire l'entità dell'infortunio e a valutare un suo eventuale recupero per il big match di domenica prossima contro l'Atlético Madrid.