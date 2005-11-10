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Troppo tempo per i cambi, l'arbitro lascia il PSG in 8. Furia Luis Enrique: "Una pagliacciata"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 10:26Calcio estero
04.11.2026 10:26Calcio estero
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Il tecnico del PSG protesta per la gestione di una tripla sostituzione contro il Villarreal: "Bisogna rispettare i professionisti".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria travolgente, sei gol segnati e una serata di Champions League apparentemente perfetta. Eppure Luis Enrique ha lasciato il campo tutt'altro che soddisfatto dopo il 6-0 del Paris Saint-Germain contro il Villarreal. A far infuriare l'allenatore spagnolo non è stata la prestazione della sua squadra, ma una controversa decisione arbitrale arrivata al 74', durante una tripla sostituzione dei parigini. L'arbitro, ritenendo eccessivamente lente le operazioni di cambio, ha impedito temporaneamente l'ingresso dei sostituti, lasciando il PSG con appena otto giocatori in campo.

Luis Enrique contro l'arbitro: "Quello che è successo è stato uno scherzo"

L'episodio ha provocato la reazione immediata del tecnico, che ha spinto uno dei propri calciatori verso il terreno di gioco per accelerarne l'ingresso. Il giocatore è stato ammonito, ma ha poi ricevuto il permesso di proseguire la partita. Una gestione che Luis Enrique ha contestato duramente nel dopogara. Come riportato da Marca, l'allenatore ha dichiarato: "Quello che è successo con le tre sostituzioni è stato un vero e proprio scherzo. Se il punteggio fosse stato 0-0 e fossero usciti tre giocatori...".

"Avrei dovuto spingere anche gli altri due! Bisogna rispettare i professionisti"

La protesta dello spagnolo è proseguita con toni particolarmente accesi: "Poi, ne spingo uno, prende un cartellino giallo e lo lasciano continuare. Avrei dovuto spingere anche gli altri due! Cos'è, un gioco da ragazzi? Bisogna rispettare i professionisti, così come si rispettano gli arbitri". Un episodio che ha finito per monopolizzare le dichiarazioni dell'allenatore nonostante il risultato nettissimo, con il PSG capace di imporsi per sei reti a zero sul Villarreal.

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