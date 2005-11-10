Fenerbahçe, scelto l'erede di Kartal: tocca a Emre Belozoglu sedere in panchina

Il Fenerbahçe ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. Il club turco ha reso noto l’ingaggio di Emre Belözoğlu, che subentra al dimissionario Ismail Kartal, separatosi dalla società una settimana fa. All'età di 46 anni, l'ex nazionale turco — forte di 101 presenze con la maglia della propria nazionale — ritrova un ambiente che conosce alla perfezione.

Nel corso della sua carriera da calciatore, l'ex centrocampista ha infatti vestito la maglia del Fenerbahçe in tre diverse parentesi (tra il 2008 e il 2012, dal 2013 al 2015 e infine nella stagione 2019-2020), muovendo proprio lì i primi passi da tecnico nel 2021. In quell'occasione aveva ricoperto il ruolo di allenatore ad interim per dieci partite, prima di proseguire il proprio percorso panchina altrove nel campionato turco.

A partire dal dicembre 2025, Belözoğlu era alla guida del Kasımpaşa, club che lascia ora per fare ritorno sulla panchina di una delle società più blasonate e importanti del Paese.