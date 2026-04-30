Il Porto riscatterà Kiwior dall'Arsenal. Pronto un contratto fino al 2030 per il polacco

Il Porto è pronto a riscattare Jakub Kiwior. Secondo quanto riportato da Record, il club lusitano eserciterà nei prossimi giorni la clausola prevista nell’accordo di prestito siglato la scorsa estate con l’Arsenal, trasformando così l’operazione in un trasferimento a titolo definitivo.

Il difensore centrale, 26 anni e punto fermo della nazionale polacca, avrebbe convinto pienamente la dirigenza dei Dragões grazie alle prestazioni offerte nel corso della stagione. Da qui la decisione di anticipare i tempi e assicurarsi in via definitiva il cartellino del giocatore, evitando possibili inserimenti di altri club interessati. Secondo le indiscrezioni, Kiwior firmerà un contratto di lunga durata fino al 2030, a conferma della fiducia riposta nel suo potenziale e del ruolo centrale che dovrebbe ricoprire nel progetto tecnico del Porto nei prossimi anni.

Arrivato in prestito per rinforzare il reparto arretrato, l’ex Arsenal si è rapidamente adattato al calcio portoghese, diventando una pedina importante nello scacchiere tattico della squadra di Francesco Farioli. La sua duttilità e solidità difensiva hanno rappresentato un valore aggiunto, convincendo il club a puntare con decisione su di lui. L’operazione verrà formalizzata nelle prossime settimane, ma tutto lascia pensare che si tratti ormai solo di una questione di tempo prima dell’annuncio ufficiale.