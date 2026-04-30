Il Benfica non ha paura del Real: pronto il rinnovo per Mourinho, Rui Costa vuole trattenerlo

Il futuro di José Mourinho è diventato da qualche giorno il tema centrale in casa Benfica. Secondo quanto riportato da Record, il club di Lisbona sarebbe pronto ad anticipare i tempi e rinnovare il contratto dello Special One già prima dell’inizio della prossima stagione.

Una svolta rispetto ai piani iniziali del presidente Manuel Rui Costa, che fino a poche settimane fa non riteneva urgente intervenire su un accordo in scadenza nel 2027. I recenti risultati positivi - in particolare la vittoria per 2-1 nel derby contro lo Sporting CP - e la concreta possibilità di qualificazione alla prossima Champions League hanno cambiato lo scenario.

Mourinho, dal canto suo, non ha mai nascosto la volontà di proseguire l’avventura a Lisbona, spingendo da mesi per un prolungamento che ora sembra finalmente vicino. La dirigenza vede in lui la figura ideale per consolidare il progetto tecnico e dare continuità ai risultati. Resta però una variabile capace di rimettere tutto in discussione: il Real Madrid. Solo un’eventuale offerta dei blancos potrebbe far vacillare le certezze del club portoghese e dello stesso Mourinho.

Al momento, però, la strada appare tracciata: il Benfica vuole blindare il proprio allenatore e costruire con lui il futuro immediato. I prossimi mesi saranno decisivi, ma l’intenzione è chiara: continuare insieme.