White calpesta lo stemma dell'Atletico, i due Simeone si arrabbiano: tensione dopo la partita

Tensione alle stelle al termine della semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, chiusa sull’1-1. Un episodio controverso si sarebbe infatti consumato nel tunnel che porta agli spogliatoi; protagonista Diego Simeone, che probabilmente non ha smaltito la tensione accumulata durante i 90 minuti.

Tutto è nato da un gesto di Ben White, accusato di aver calpestato lo stemma dell’Atlético posizionato a terra all’ingresso degli spogliatoi. Un comportamento interpretato come una grave mancanza di rispetto; il primo a reagire è stato Giuliano Simeone, figlio del tecnico, che ha affrontato il difensore dei Gunners visibilmente contrariato. La situazione è rapidamente degenerata con l’arrivo dello stesso Diego Simeone, che ha allontanato il figlio per poi avvicinarsi a White, colpendolo più volte sulla schiena in segno di protesta.

Un gesto che ha immediatamente acceso gli animi, dando il via a un acceso parapiglia tra giocatori e membri degli staff. Solo l’intervento degli addetti e di altri tesserati ha evitato che la situazione sfuggisse ulteriormente di mano. L’episodio rischia ora di avere strascichi disciplinari, mentre cresce l’attesa per il ritorno, che si preannuncia altrettanto acceso, non solo sul piano tecnico ma anche su quello emotivo.