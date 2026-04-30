Valdano: "Real, scegli Pochettino o Deschamps. Mou storia chiusa, a Klopp serve tempo"

Jorge Valdano interviene nel dibattito sul futuro della panchina del Real Madrid, tracciando un’analisi lucida e, per certi versi, controcorrente sui possibili successori di Alvaro Arbeloa. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane - da José Mourinho a Jürgen Klopp, fino a Didier Deschamps e Lionel Scaloni - Valdano ha espresso più di una riserva.

Sul ritorno dello Special One non ha dubbi: "Mourinho è ormai una pagina chiusa nella storia del club, non credo possa tornare". Più articolata la riflessione su Klopp: "È un tecnico che ha bisogno di tempo per costruire le sue squadre. Ma al Real Madrid il tempo non esiste: servono risultati immediati". Ancora più netto il giudizio su Scaloni, fresco campione del mondo con l’Argentina: "Nessuno mette in discussione le sue qualità, ma non ha esperienza nei club. Pensare che il Madrid possa essere la sua prima avventura a questo livello è rischioso".

Da qui la proposta di un altro profilo argentino, Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti in vista del Mondiale 2026. "È già stato vicino al Madrid in passato. Quando succede più di una volta, significa che il suo profilo è molto apprezzato", ha sottolineato Valdano. Infine, una candidatura che convince per equilibrio ed esperienza: quella di Deschamps. "È un campione del mondo e conosce bene giocatori chiave come Tchouaméni, Camavinga e Mbappé. Ha dimostrato di saper gestire grandi gruppi".