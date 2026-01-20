Rischio sanzioni per il Senegal? La Federazione: "Risponderemo a tutte le accuse"

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, disputata domenica sera a Rabat, resterà nella memoria non solo per il risultato sportivo. La vittoria dei Lions de la Teranga è stata infatti accompagnata da una lunga scia di polemiche che hanno segnato profondamente l’epilogo del torneo.

Dopo la concessione di un rigore al Marocco nei minuti finali, giudicato corretto dalla maggior parte degli osservatori, diversi giocatori senegalesi, su indicazione del commissario tecnico Pape Thiaw, hanno abbandonato temporaneamente il terreno di gioco in segno di protesta. Solo dopo alcuni minuti di tensione, e grazie all’intervento di Sadio Mané, la squadra è rientrata in campo. Poco dopo, Brahim Díaz ha fallito il penalty con un cucchiaio mal riuscito, prima del gol decisivo di Pape Gueye che ha consegnato il titolo al Senegal.

Una sconfitta amarissima per il Marocco di Walid Regragui, che sperava di alzare il trofeo davanti al proprio pubblico. La Federazione Reale Marocchina di Calcio ha reagito con un comunicato ufficiale, annunciando l’intenzione di adire alle vie legali presso CAF e FIFA per valutare l’uscita dal campo della nazionale senegalese e l’impatto che tale gesto avrebbe avuto sul regolare svolgimento della partita. In precedenza anche la FIFA aveva condannato il comportamento di alcuni giocatori e membri dello staff del Senegal, parlando di atteggiamenti inaccettabili e contrari allo spirito del gioco. Secondo indiscrezioni, il rischio di sanzioni andrebbe da una multa fino a sospensioni pesanti.

Il Senegal, però, non sembra preoccupato. La Federazione senegalese ha ribadito pieno sostegno al proprio allenatore e ha annunciato che contesterà eventuali decisioni ritenute eccessive. Il presidente Abdoulaye Fall e il segretario generale Abdoulaye Seydou Sow hanno confermato che la FSF è pronta a rispondere a qualsiasi ricorso: il messaggio è chiaro, il Senegal non intende fare passi indietro.