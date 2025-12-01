Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real Madrid
Il pareggio per 1-1 contro il Girona non ha soltanto rallentato la corsa del Real Madrid. Ha anche certificato la crisi più profonda della carriera di Rodrygo, che ha eguagliato un record negativo destinato a fare rumore. Il brasiliano ha raggiunto quota 30 partite consecutive senza segnare, per un totale di 1.339 minuti di astinenza.
Si tratta della peggior serie realizzativa nella storia del club, eguagliata finora soltanto da Mariano Díaz, oggi all’Alaves, che tra il 2019 e il 2022 visse un digiuno identico per numero di gare (30) ma inferiore per minutaggio (986 minuti). Rodrygo ha invece superato anche un’altra triste statistica: quella del leggendario Rafa Maranon, che negli anni ’70 rimase senza gol per 1.416 minuti, ma in “sole” 29 partite.
Gli ultimi lampi dell’attaccante risalgono ormai a mesi fa: in Liga, il suo ultimo gol porta la data del 19 gennaio contro il Las Palmas. In Champions League, la rete più recente è del 4 marzo, nel derby europeo contro l’Atlético Madrid. Significa 315 giorni di digiuno nel campionato spagnolo e 232 nella massima competizione europea.
