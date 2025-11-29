De Zerbi esclude Bakola dai convocati: martedì ha giocato titolare col Newcastle

Dopo la sorprendente e convincente prima da titolare in Champions League contro il Newcastle, Darryl Bakola non figura nel gruppo dell’Olympique Marsiglia per la sfida di Ligue 1 contro il Tolosa, in programma stasera alle 21:05. Una decisione a sorpresa da parte di Roberto De Zerbi, che non ha fornito spiegazioni, mentre torna a disposizione Nayef Aguerd, rientrante dopo un periodo di assenza dovuto a pubalgia.

Solo pochi giorni fa, il giovane centrocampista di 17 anni aveva conquistato la scena europea al Vélodrome, titolare nella vittoria per 2-1 contro i Magpies. De Zerbi, al termine della partita, aveva lodato il ragazzo: "Bakola si sta migliorando e meritava di giocare. L’età non conta, se mi dà garanzie mentali può essere in campo. Ho rivisto il suo allenamento e ho pensato che fosse la partita giusta, soprattutto qui al Vélodrome, uno stadio che aiuta i giovani".

Il ritorno di Nayef Aguerd rappresenta invece un rinforzo cruciale per la difesa dell’OM, che potrà contare sul centrale marocchino proprio in vista di una serie di partite impegnative. Un recupero che ridà solidità e affidabilità a una linea difensiva spesso messa alla prova dalle sfide di alta intensità.