Rui Costa rieletto presidente del Benfica: l'ex Milan resterà alla guida del club per 4 anni

Giornata importante quella di ieri per il Benfica, visto che sono andate in scena le elezioni per scegliere il nuovo presidente. Come riportato da Sky, l'assemblea dei soci ha emesso il seguente verdetto: alla guida del club resterà Manuel Rui Costa, vera e propria leggenda del club nonché vecchia conoscenza della Serie A, avendo indossato prima la maglia della Fiorentina e poi quella del Milan.

L'ex trequartista portoghese, in carica dal 2021, è stato dunque confermato come massima carica del Benfica e ricoprirà tale posizione per i prossimi 4 anni. Nelle elezioni andate in scena ieri, il risultato è stato schiacciante: a lui sono andati due terzi dei voti, imponendosi con il 65,9%. All’altro candidato João Noronha Lopes è andato solo il 34,11%.

Il suo secondo mandato sarà inaugurato in serata, in occasione del match casalingo del Benfica contro il Casa Pia in programma alle 21.30. La squadra Mourinho viene dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il Bayer Leverkusen e vorrà certamente rifarsi. Un motivo in più per rendere la serata speciale, oltre ovviamente all'annuncio della conferma di Rui Costa come presidente del club. Il diretto interessato, però, non vuole accentrare l'attenzione su di sé e lo si capisce da una sua dichiarazione in vista di quanto accadrà nelle prossime ore: "Celebreremo ciò che ci unisce: il Benfica".