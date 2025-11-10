Ufficiale Benfica, Rui Costa rieletto presidente. Ma s'infuria con l'arbitro: "Calcio portoghese malato"

Dopo l'annuncio dato dai media, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del Benfica della rielezione di Manuel Rui Costa come presidente del club per il mandato 2025-2029.

Nel frattempo però la squadra di Mourinho è incappata in un pareggio contro il Casa Pia che può compromettere la corsa al titolo. Nella rimonta subita da 2-0 a 2-0, è stato assegnato un calcio di rigore contestatissimo da parte del Benfica, per un presunto fallo di mano di Araujo.

E proprio Rui Costa dalla zona mista dello stadio ha commentato duramente questa decisione: "Oggi abbiamo avuto un'ulteriore prova di quanto sia malato il calcio portoghese. Non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità, ma un rigore come questo dimostra una totale mancanza di comprensione delle regole del gioco".

Poi ha rincarato la dose: "Basta, questo fine settimana rappresenta ciò che è diventato il calcio portoghese. Oggi, un rigore contro le regole del gioco. Non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità, la squadra deve volere molto di più, ma è inaccettabile dare un rigore come questo che riapre la partita. Non è dubbio, è molto chiaro. Il regolamento è chiaro. Questo fine settimana rappresenta ciò che è il calcio portoghese. Ieri c'è stato un calcio d'angolo fantasma, un calcio di rinvio che ha portato a un calcio d'angolo e poi a un gol, e oggi c'è stato un rigore contro le regole del gioco che riapre una partita che era sul 2-0. I giocatori devono volere molto di più, ma è inaccettabile che ciò accada. La palla va al braccio e poi al petto, la regola è molto chiara su questo tipo di situazioni. Non è nemmeno una situazione dubbia. L'arbitro potrebbe valutare male il momento, "Ma il VAR non può, e ci sono stati troppi episodi simili".

Infine annuncia: "Chiederò un incontro con la Lega perché quello che sta succedendo nel calcio portoghese è troppo grave. Due punti vengono tolti a una squadra e dati a un'altra. E ripeto: chiedo alla squadra più responsabilità, perché in un giorno così importante nella storia del Benfica, i tifosi meritavano di meglio, e me ne scuso, ma quello che è successo questo fine settimana è troppo grave e rappresenta ciò che è successo negli ultimi mesi".