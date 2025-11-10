Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Benfica, Rui Costa rieletto presidente. Ma s'infuria con l'arbitro: "Calcio portoghese malato"

Benfica, Rui Costa rieletto presidente. Ma s'infuria con l'arbitro: "Calcio portoghese malato"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 00:50Calcio estero
Daniele Najjar

Dopo l'annuncio dato dai media, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del Benfica della rielezione di Manuel Rui Costa come presidente del club per il mandato 2025-2029.

Nel frattempo però la squadra di Mourinho è incappata in un pareggio contro il Casa Pia che può compromettere la corsa al titolo. Nella rimonta subita da 2-0 a 2-0, è stato assegnato un calcio di rigore contestatissimo da parte del Benfica, per un presunto fallo di mano di Araujo.

E proprio Rui Costa dalla zona mista dello stadio ha commentato duramente questa decisione: "Oggi abbiamo avuto un'ulteriore prova di quanto sia malato il calcio portoghese. Non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità, ma un rigore come questo dimostra una totale mancanza di comprensione delle regole del gioco".

Poi ha rincarato la dose: "Basta, questo fine settimana rappresenta ciò che è diventato il calcio portoghese. Oggi, un rigore contro le regole del gioco. Non ci stiamo sottraendo alle nostre responsabilità, la squadra deve volere molto di più, ma è inaccettabile dare un rigore come questo che riapre la partita. Non è dubbio, è molto chiaro. Il regolamento è chiaro. Questo fine settimana rappresenta ciò che è il calcio portoghese. Ieri c'è stato un calcio d'angolo fantasma, un calcio di rinvio che ha portato a un calcio d'angolo e poi a un gol, e oggi c'è stato un rigore contro le regole del gioco che riapre una partita che era sul 2-0. I giocatori devono volere molto di più, ma è inaccettabile che ciò accada. La palla va al braccio e poi al petto, la regola è molto chiara su questo tipo di situazioni. Non è nemmeno una situazione dubbia. L'arbitro potrebbe valutare male il momento, "Ma il VAR non può, e ci sono stati troppi episodi simili".

Infine annuncia: "Chiederò un incontro con la Lega perché quello che sta succedendo nel calcio portoghese è troppo grave. Due punti vengono tolti a una squadra e dati a un'altra. E ripeto: chiedo alla squadra più responsabilità, perché in un giorno così importante nella storia del Benfica, i tifosi meritavano di meglio, e me ne scuso, ma quello che è successo questo fine settimana è troppo grave e rappresenta ciò che è successo negli ultimi mesi".

Articoli correlati
Rui Costa rieletto presidente del Benfica: l'ex Milan resterà alla guida del club... Rui Costa rieletto presidente del Benfica: l'ex Milan resterà alla guida del club per 4 anni
Benfica, Nuno Gomes: "Rui Costa mi ha mai invitato a lavorare con lui". E appoggia... Benfica, Nuno Gomes: "Rui Costa mi ha mai invitato a lavorare con lui". E appoggia il rivale
Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta... Benfica, Rui Costa in testa al primo turno delle presidenziali. Ma il club resta diviso
Altre notizie Calcio estero
Benfica, Rui Costa rieletto presidente. Ma s'infuria con l'arbitro: "Calcio portoghese... UfficialeBenfica, Rui Costa rieletto presidente. Ma s'infuria con l'arbitro: "Calcio portoghese malato"
Farioli vince, Mourinho si fa rimontare sul 2-2: solo lo Sporting tiene il passo... Farioli vince, Mourinho si fa rimontare sul 2-2: solo lo Sporting tiene il passo del Porto
Cazorla e l'amore per il Real Oviedo: "Volevo giocare gratis, ma non è permesso" Cazorla e l'amore per il Real Oviedo: "Volevo giocare gratis, ma non è permesso"
Barcellona, tripletta Lewandoswki. Flick: "Presto per parlare del suo futuro" Barcellona, tripletta Lewandoswki. Flick: "Presto per parlare del suo futuro"
Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso" Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso"
Il Wolsburg dice basta: esonerato il tecnico Paul Simonis dopo 10 giornate UfficialeIl Wolsburg dice basta: esonerato il tecnico Paul Simonis dopo 10 giornate
Mondiale U17, Italia prima, Inacio ne fa altri 2. Marocco esagerato: 16-0 alla Nuova... Mondiale U17, Italia prima, Inacio ne fa altri 2. Marocco esagerato: 16-0 alla Nuova Caledonia
United, altri acquisti a gennaio? Amorim: "Vedremo: Sesko ko e c'è la Coppa d'Africa..."... United, altri acquisti a gennaio? Amorim: "Vedremo: Sesko ko e c'è la Coppa d'Africa..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
3 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
4 Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso"
5 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter
Immagine top news n.1 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
Immagine top news n.2 Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Immagine top news n.3 Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Immagine top news n.4 Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Barella sta ancora correndo, Dia francobollato e spedito in panchina
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Immagine top news n.6 Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta
Immagine top news n.7 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Immagine news Serie A n.2 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
Immagine news Serie A n.3 Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev
Immagine news Serie A n.4 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Immagine news Serie A n.5 Lautaro aggancia Mazzola (a 161, non 162): è il quarto marcatore all time dell'Inter
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?