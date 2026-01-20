Salah, futuro criptico al Liverpool. Szoboszlai: "Decisione che riguarda Slot e il club"

Il Liverpool non ha avuto Mohamed Salah per tutta la durata della Coppa d'Africa 2025, impegnato fino alla finalina del terzo posto persa contro la Nigeria. L'esterno offensivo egiziano però è rimasto in stretto contatto con un compagno di squadra dei Reds, ossia Dominik Szoboszlai, stando a quanto raccontato da quest'ultimo.

Il futuro in bilico. Nella giornata di oggi sarà confermato se Salah farà parte della rosa del Liverpool per la partita di Champions League a Marsiglia di mercoledì, ma attorno al suo futuro c’è incertezza dopo la rottura recente con Slot e il club prima di volare in Marocco per disputare il torneo riservate alle nazionali africane. Anche se il 33enne ha rinnovato recentemente il contratto fino al 2027. "Questa è una questione tra me e lui. Tornerà e poi andremo avanti. È una decisione che riguarda l’allenatore e il club", le parole di Szoboszlai riportate dalla BBC.

Interrogato sul fatto se abbia avuto contatti con Salah da quando ha lasciato Merseyside il 15 dicembre, Szoboszlai ha aggiunto: “Sì, ad essere onesto, quasi ogni giorno. Parliamo di tutto. Lo seguo, immagino che anche lui segua me. Parliamo molto". Slot intanto ha dichiarato la scorsa settimana di essere "felice" di avere Salah di nuovo disponibile, e il pareggio di sabato contro il Burnley ha mostrato quanto manchi l'ex Roma e Fiorentina ai Reds.