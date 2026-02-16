Marco Rossi: "Il sogno di Szoboszlai è il Real". Il Liverpool pronto a blindare il suo leader

Dominik Szoboszlai è uno dei punti fermi del Liverpool, ma nel suo cuore c’è sempre stato un sogno: vestire la maglia del Real Madrid. A rivelarlo è stato il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, che conosce il giocatore e ha raccontato a WinWin come il desiderio di giocare per i Blancos sia stato per il centrocampista un obiettivo costante fin da bambino.

La stagione 2025/26 ha confermato le qualità dell'ex Lipsia: autore di 10 gol, capace di incidere in più ruoli, il numero 8 dei Reds si sta affermando come uno dei giocatori più completi d’Europa. Sabato scorso ha brillato ancora, segnando un gol decisivo nel 3-0 contro il Brighton, confermandosi il miglior giocatore del Liverpool in stagione. Nonostante il fascino del Real Madrid, il futuro di Szoboszlai sembra legato a Anfield: i Reds vogliono prolungare il contratto oltre il 2028 e il giocatore stesso ha dichiarato che la sua priorità è scrivere la propria storia, rifiutando paragoni con Steven Gerrard. "Non sto vivendo una stagione alla Gerrard - ha dichiarato - cerco di fare la mia storia, dare il massimo in ogni partita e arrivare fino in fondo".

Szoboszlai, 25 anni, è nel pieno della maturità calcistica e rappresenta un elemento chiave per il futuro del Liverpool, sia come leader tecnico sia come possibile erede di Van Dijk per la fascia da capitano. La prospettiva di un trasferimento a Madrid resta allettante, ma finora non ci sono trattative concrete, e le trattative per il rinnovo del contratto sembrano procedere, lasciando intendere che il centrocampista potrebbe continuare a costruire la propria leggenda a Liverpool.