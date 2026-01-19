Scarpa d'Oro, Lautaro segna ma resta fuori dalla top-20. Kane in testa davanti ad Haaland

Harry Kane è da solo in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. Il gol realizzato contro il Lipsia permette all'inglese di distanziare il norvegese Erling Haaland e tenere a bada anche Kylian Mbappé. Serie A fuori dalla Top 20: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, che ha segnato solamente 11 reti.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio:

valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 42 punti

1. Erling Haaland (Manchester City) 40

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 38

4. Igor Thiago (Brentford) 32

5. Darko Lemajic (RFS) 28

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 28

7. Ayase Ueda (Feyenoord) 27

7. August Priske (Djurgardens) 27

7. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 27

7. Ibrahim Diabate (GAIS) 27

11. Klaemint Olsen (NSI Runavik) 26

12. Vangelis Pavlidis (Benfica) 25.5

12. Kasper Hogh (Bodo/Glimt) 25.5

12. Nahir Besara (Hammarby) 25.5

15. Franculino (Midtjylland) 24

15. Leo Walta (Sirius) 24

15. Mason Greenwood (Marsiglia) 24

18. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 22.5

18. Luis Suarez (Sporting CP) 22.5

18. Dan Biton (Hapoel Be'er Sheva) 22.5

18. Stefan Ingi Sigurdarson (Sandefjord) 22.5

22. Ferran Torres (Barcellona) 22

22. Lautaro Martinez (Inter) 22