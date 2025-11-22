LaLiga, Villarreal inespugnabile in casa: 2-1 al Maiorca, Marcelino vede Real e Barcellona
Gerard Moreno e Tani Oluwaseyi portano in paradiso il Villarreal. Contro il Maiorca questa sera è arrivata la quarta vittoria di fila ne LaLiga del Submarino Amarillo, nel freddo polare de La Ceramica: la banda di Marcelino guarda col naso all'insù la classifica, in direzione Barcellona e Real Madrid, perché dopo il 2-1 inferti agli isolani ha mantenuto il controllo del terzo posto in graduatoria.
Con 29 punti in 13 partite e in piena zona Champions. Tenendo alla larga l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che deve ancora scendere in campo. Intanto però il Villarreal si gode il panorama e conferma lo stadio di casa inespugnabile. In casa in campionato, fino a questo momento, non è mai caduto sconfitto.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 20
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Elche 15
13. Alaves 15*
14. Vallecano 15
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 10
19. Levante 9*
20. Oviedo 8
*una gara in più
