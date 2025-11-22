LaLiga, Villarreal inespugnabile in casa: 2-1 al Maiorca, Marcelino vede Real e Barcellona

Gerard Moreno e Tani Oluwaseyi portano in paradiso il Villarreal. Contro il Maiorca questa sera è arrivata la quarta vittoria di fila ne LaLiga del Submarino Amarillo, nel freddo polare de La Ceramica: la banda di Marcelino guarda col naso all'insù la classifica, in direzione Barcellona e Real Madrid, perché dopo il 2-1 inferti agli isolani ha mantenuto il controllo del terzo posto in graduatoria.

Con 29 punti in 13 partite e in piena zona Champions. Tenendo alla larga l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che deve ancora scendere in campo. Intanto però il Villarreal si gode il panorama e conferma lo stadio di casa inespugnabile. In casa in campionato, fino a questo momento, non è mai caduto sconfitto.

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Valencia-Levante 1-0

Sabato 22 novembre

Alaves-Celta Vigo 0-1

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0

Osasuna-Real Sociedad 1-3

Villarreal-Maiorca 2-1

Domenica 23 novembre

Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)

Betis-Girona (16.15)

Getafe-Atletico Madrid (18.30)

Elche-Real Madrid (21.00)

Lunedì 24 novembre

Espanyol-Siviglia (21.00)

LA CLASSIFICA

1. Barcellona 31 punti*

2. Real Madrid 31

3. Villarreal 29*

4. Atletico Madrid 25

5. Betis Siviglia 20

6. Espanyol 18

7. Getafe 17

8. Athletic Bilbao 17*

9. Siviglia 16

10. Real Sociedad 16*

11. Celta Vigo 16*

12. Elche 15

13. Alaves 15*

14. Vallecano 15

15. Valencia 13*

16. Maiorca 12*

17. Osasuna 11*

18. Girona 10

19. Levante 9*

20. Oviedo 8

*una gara in più