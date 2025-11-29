Doppio Muriqi non basta al Maiorca: l'Osasuna di Lisci recupera e pareggia al 92'
Con una straordinaria rimonta nei minuti finali, l'Osasuna esce indenne dall'Estadi Mallorca Son Moix. Finisce 2-2 la prima sfida del sabato de LaLiga: il Maiorca accarezza i tre punti con la doppietta di Muriqi in quattro minuti, tra il 62' e il 66', ma la squadra di Alessio Lisci reagisce e trova prima il gol che accorcia le distanze con Garcia e poi, al 92', il pareggio con Boyomo. Un punto che non accontenta nessuno, visto che la classifica resta invariata: entrambe le squadre sono invischiate nella parte bassa.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés
Levante - Athletic
Atlético Madrid - Oviedo
Real Sociedad - Villarreal
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
CLASSIFICA
1. Real Madrid 32
2. Barcellona 31
3. Villarreal 29
4. Atlético Madrid 28
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20
8. Athletic 17
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 11
19. Levante 9
20. Oviedo 9
MARCATORI
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
8 reti: Lewandowski (Barcellona), Muriqi (Maiorca)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcellona)