Chicago fa sul serio per Lewandowski: il polacco è la priorità per la prossima stagione

Chicago Fire sogna in grande e si inserisce nella corsa per ingaggiare Robert Lewandowski. Il club della MLS, riporta la BBC, avrebbe avviato i colloqui con l’attaccante polacco del Barcellona, il cui contratto scadrà a fine stagione, e punta a portarlo negli Stati Uniti la prossima estate, dopo il Mondiale.

L'ex centravanti di Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarebbe interessato all’idea di trasferirsi, con il salario che non rappresenterebbe un ostacolo. Rimangono altre opzioni per il 37enne, tra cui il rinnovo con il Barcellona o un'avventura in Arabia Saudita, ma quella di Chicago una possibilità concreta. Il club dell'Illinois ha inserito il giocatore nella propria "discovery list", il che significa che nessun altro club MLS può negoziare con lui senza pagare un indennizzo. L'Inter Miami, pur avendo un posto libero da "designated player" dopo il ritiro di Jordi Alba, non può contattarlo finché Chicago manterrà quel diritto. I campioni in carica, però, potrebbero defilarsi in quanto Luis Suarez avrebbe deciso di rinnovare.

Lewandowski è una priorità strategica di Chicago da almeno sei mesi, considerando anche l’ampia comunità polacca presente in città. La moglie del centravanti, Anna, l'ha visitata lo scorso mese durante un viaggio negli USA, alimentando ulteriori speculazioni. Lewandowski, arrivato al Barcellona nel 2022, ha realizzato finora 109 gol in 164 presenze con i blaugrana, vincendo due volte La Liga. In questa stagione ha segnato otto reti in 17 partite, contribuendo a mantenere il Barça in testa alla classifica. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, Chicago Fire metterebbe le mani su uno dei bomber più prolifici della storia del calcio europeo, rafforzando notevolmente la propria ambizione di diventare protagonista in MLS.